Verkehrsaufkommen in Salzburg steigt stetig

Die Zahlen gehen aus dem aktuellen Salzburger Zahlenspiegel hervor. Wir haben euch die spannendsten Fakten zum Thema Verkehr zusammengestellt.

Im Stadtverkehr wurden 2017 mehr als 28,6 Millionen Fahrgäste befördert. Das sind um 13,6 Prozent mehr als 2012. Im Regionalverkehr zählte man zirka 18,6 Millionen Mitfahrende, ein Plus von 12,2 Prozent im Fünf-Jahres-Vergleich. In beiden Fällen, zusammen 47,2 Millionen Fahrgäste, sind jeweils zwischen Stadt- und Regionalverkehr umsteigende Fahrgäste enthalten.

Jeder zweite Salzburger besitzt ein Auto

Mit Jahresende 2017 waren im Land Salzburg genau 420.989 Fahrzeuge zum Verkehr zugelassen, fast drei Viertel davon, konkret 307.929, sind Pkw. Das ergibt eine Dichte von 55 Pkw pro 100 Personen. Deutlich höher fällt der Prozentsatz aus, rechnet man die Kinder aus der Statistik. Etwa 110.000 der 553.000 Einwohner in Salzburg sind unter 20 Jahren (Zahlen für Unter-17-Jährige liegen nicht vor, Anm.).

Rund 38.500 Salzburger Autofahrer fahren nur ein paar Mal im Jahr mit dem Auto, weitere rund 39.000 nur ein paar Mal im Monat, macht der VCÖ (Verkehrsclub Österreich) am Donnerstag in einer Aussendung aufmerksam. Zudem gibt es in Salzburg fast 50.000 autofreie Haushalte – das ist immerhin nahezu jeder fünfte Haushalt (237.527 Hauptwohnsitzwohnungen in Salzburg). Die 86.000 Salzburger Zweit- und Drittautos werden im Schnitt nur 7.000 Kilometer pro Jahr gefahren. “Diese Autos sind im Schnitt weniger als eine halbe Stunde am Tag im Einsatz”, verdeutlicht Markus Gansterer vom VCÖ und hebt im Zuge dessen ein großes Potenzial für Carsharing hervor. Auch die rund 205.000 Erst-Pkw der privaten Haushalte seien hauptsächlich Stehzeuge. Die durchschnittliche Fahrleistung beträgt laut Statistik Austria rund 13.200 Kilometer pro Jahr. Damit sind die Pkw im Schnitt nicht einmal eine Stunde pro Tag unterwegs.

Mehr Motorräder, aber weniger Mofas

Betrachtet man alle Fahrzeuge, kommen 76 auf 100 Salzburger. Das bedeutet, dass im Durchschnitt drei von vier Personen, egal welchen Alters, ein motorisiertes Fahrzeug besitzen.

Die stärkste Zunahme von 2012 auf 2017 ist mit 21,3 Prozent bei den Motorrädern und Leichtmotorrädern auf 32.099 zu beobachten. Bei den Lkw gibt es immerhin noch ein Plus von 16,6 Prozent in den fünf Jahren auf einen Bestand von 31.508. Abnehmend ist dagegen die Zahl der Motorfahrräder auf Salzburgs Straßen, und zwar um 5,2 Prozent auf zuletzt 17.218.

70 Prozent der Pkw-Neuzulassungen sind Firmenfahrzeuge

Ein Blick auf die Neuzulassungen bestätigt diesen Trend: Mit 1.134 zählte man 2017 um 31,2 Prozent weniger Anmeldungen von Mofas als im Jahr 2012. Dagegen wurden 1.556 neue Motorräder und Leicht-Motorräder (plus 1,0 Prozent) sowie 3.729 Lkw angemeldet. Bei den Lkw ist das ein Plus von immerhin 24,5 Prozent. Verglichen mit 2012 wurden 2017 um 8,9 Prozent mehr Fahrzeuge neu zugelassen. Insgesamt zählt man 37.338 zusätzliche Fahrzeuge. Knapp 70 Prozent dieser Pkw-Neuzulassungen sind Firmenautos.

Weniger Verkehrsunfälle und Verletzte

Seit 2012 gibt es einen neuen Erhebungsmodus zur Erfassung der Verkehrsunfälle mit Personenschaden. 2017 wurden 3.030 Unfälle gezählt. Das bedeutet ein leichtes Minus von 3,3 Prozent im Vergleich zu 2012. Auch die Zahl der Verletzten sank etwas (minus 2,3 Prozent) und belief sich zuletzt auf 3.792 Personen. Mit 44 Todesopfern liegt das Jahr 2017 (betrachtet wird hier eine Frist von 30 Tagen nach einem Unfall) über dem Durchschnitt der Jahre 2012 bis 2016, in denen zwischen 27 und 46 Unfalltote zu beklagen waren.

Deutliches Plus auch auf dem Flughafen

Auf dem Salzburger Flughafen fanden im Vorjahr insgesamt 19.479 Starts und Landungen statt. Das ist im Vergleich zu 2012 ein Plus von 13,8 Prozent. Gleichzeitig stieg das Passagieraufkommen in ähnlichem Ausmaß an und umfasste 2017 knapp 1,9 Millionen Personen.