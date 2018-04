Der Verkehr ist in Salzburg in den vergangenen Jahren zu dem bestimmenden Thema geworden. Die ohnehin angespannte Verkehrslage in der Mozartstadt steht am Donnerstag vor einer neuen Belastungsprobe. Rund um das Fußballstadion in Wals-Siezenheim, dem Outletcenter und dem Messezentrum kommt es aller Voraussicht nach zu längeren Wartezeiten.