Verkehrslärm ist der größte Lärmerreger in Österreich

Stark befahrene Straßen weisen eine hohe Belastung auf - © APA

Der Kfz-Verkehr ist der größte Lärmerreger in Österreich. Insgesamt werden 1,4 Millionen Personen in Österreich durch Verkehrslärm gestört, davon über 1,1 Millionen durch Autos, Lkw, Motorrädern und Mopeds, wie eine VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria anlässlich des Tags des Lärms am Mittwoch zeigte.