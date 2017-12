Verkehrsminister Hofer denkt über höhere Tempolimits nach

Norbert Hofer kann sich Tempo 140 vorstellen - © APA

Der neue Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) denkt über höhere Tempolimits nach. In Interviews mit der “Kleinen Zeitung” und dem “Standard” sagte er unter anderem, dass eine höhere Geschwindigkeit vorstellbar sei. Außerdem will er im Sinne des Verkehrsflusses Pannenstreifen in bestimmten Situationen freigeben. Aber die Sicherheit gehe vor.