Verkehrsminister will strengere Regeln für Uber

Uber muss sich auf strengere Regulierung einstellen - © APA (AFP)

Im Lichte des Konflikts zwischen Wiener Taxlern und dem Fahrdienstvermittler Uber überlegt Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) strengere Regeln für das US-Unternehmen. Er lässt eine Änderung des Gelegenheitsverkehrsgesetzes prüfen, kündigte der Politiker am Sonntagnachmittag in einer Aussendung an. Am Montag plant die Taxiinnung einen weiteren Protest gegen ihre Konkurrenten.