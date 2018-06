© Die Polizei wurde am Freitag zu einem Verkehrsunfall in Hallein gerufen.

Zu einem Crash kam es am Freitagnachmittag in Hallein (Tennengau). Ein 55-jähriger und ein 22-jähriger Pkw-Lenker kollidierten an einer Kreuzung, wobei sich der ältere Unfalllenker Verletzungen zuzog und ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht wurde. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.