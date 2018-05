Verkehrsunfall in Zell am Moos: Pkw-Lenker muss wegen Überholmanöver ausweichen

Ein Autofahrer ist auf der B154 verunfallt. (Symbolbild) - © Bilderbox

Wegen eines überholenden Pkw, der ihm entgegenkam, ist am späten Sonntagabend ein 25-Jähriger auf der Mondseer Straße (B154) in Zell am Moos (Bez. Vöcklabruck) in Oberösterreich mit seinem Auto verunfallt. Der junge Lenker überstand den Crash glücklicherweise mit leichten Verletzungen. Nach dem zweitbeteiligten Fahrer wird gesucht.