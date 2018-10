Verlängerte Linien, verdichtete Takte, neue Busspuren: Der Flachgau als Musterkorridor für die Öffis

Mit Fahrplanwechsel am 9. Dezember dieses Jahres wird es erstmals zwei Regionalbusse aus dem nördlichen Flachgau geben, die nicht wie bisher am Hauptbahnhof enden, sondern durch die Landeshauptstadt bis in die Akademiestraße fahren: Die Linien 120 (Mattsee – Salzburg) und 130 (Straßwalchen – Salzburg). Zudem wird die Linie 120 bis nach Palting in Oberösterreich verlängert, die Takte werden insgesamt – auch am Wochenende – verdichtet, im Ortsverkehr und beim Nachtfahrplan sollen mehr Busse eingesetzt werden.

Flachgauer zum Umsteigen bewegen

Mit diesen Verbesserungen hofft das Land Salzburg mehr Menschen zum Umsteigen auf die öffentlichen Verkehrsmittel zu bewegen. „Wir haben das Potential in Salzburg, dass die Leute wirklich umsteigen“, ist sich Schnöll sicher. “Schüler und Arbeitnehmer kommen ohne umsteigen deutlich schneller ans Ziel.” Auf der Strecke Mattsee – Akademiestraße betrage die Zeitersparnis beispielsweise zwischen 17 und 21 Minuten. Statt in bislang 59 Minuten soll man diese Strecke ohne Auto künftig in 42 Minuten schaffen.

“Meilenstein” in der Verkehrspolitik

Der Mattseer Bürgermeister Rene Kuel (ÖVP), Obmann des Gemeindeverbandes öffentlicher Personenverkehr Flachgau II, dem 14 Gemeinden mit insgesamt 65.000 Einwohnern angehören, spricht von einem „enormen Meilenstein“. „Wenn ich mich zurückerinnere, waren wir noch vor sieben Jahren bei einem Takt von zwei Stunden. Wir kämpfen seit vielen Jahren dafür den öffentlichen Nahverkehr auszubauen. Nun schaffen wir mit Ende dieses Jahres den Stundentakt und für Ende 2019 wird man um einen weiteren Ausbau der Taktung nicht umkommen.“ Das Wunschziel müsse ein 15-Minuten-Takt sein, so Kuel.

Freie Fahrt für Busse im Flachgau

Damit die Busse vor allem im Frühverkehr in Richtung Salzburg nicht im Stau feststecken, soll künftig auch in die Infrastruktur investiert werden. Nach der Errichtung der Busspur auf der L101 in Elixhausen, die für die Busfahrgäste eine Zeitersparnis von bis zu zehn Minuten gebracht hat, will man diese beispielsweise bis zum Gasthaus Kothäusl verlängern – und das soll noch in dieser Legislaturperiode anvisiert werden, kündigt Schnöll an. „Busspuren haben Priorität, es muss Ziel der Zukunft sein, dass der Bus am Stau vorbeifahren kann.“

Die Änderungen im Detail:

Linie 120: Salzburg – Elixhausen – Obertrum – Seeham(-Mitterhof) – Mattsee – Palting

Erweiterung der Schnellkurse (MEX) bis Salzburg Akademiestraße

direkte Durchbindung auf die Linie 132 mit Zuganschluss in Neumarkt

Erweiterung der Linie stündlich bis Palting

durchgehender Stundentakt an Sonn- und Feiertagen

Linie 126: Seekirchen Ortsverkehr

neuer Ortsverkehr mit Kleinbus

Anbindung vom Ortszentrum auf jeden Zug (Montag bis Freitag)

stündliche Anbindung von der Sonnensiedlung auf die Bahn (Montag bis Freitag)

Linie 130: Salzburg – Eugendorf – Neumarkt – Straßwalchen

durchgehender Stundentakt an Sonn- und Feiertagen

Erweiterung der Schnellkurse (MEX) bis Salzburg Akademiestraße

Linie 131: Hallwang – Eugendorf – Seekirchen – Obertrum – Berndorf

Neue Linienführung von Berndorf – Eugendorf – Hallwang Bahnhof mit Zuganschluss in Hallwang und Seekirchen (außer Frühverkehr -> Direktbus Stadt)

Erweiterung von Wochen- und Wochenendverkehr auf einen Stundentakt

Linie 132: Mattsee – Köstendorf – Neumarkt

Erweiterung am Samstag auf einen Stundentakt

Linie 141: Ortsverkehr Hallwang

neuer Ortsverkehr mit Kleinbus

Streckenführung von Hallwang – Hallwang Bahnhof – Elixhausen

Anbindung an die Bahn

in Kombination mit Linie 131 wird jeder Zug angebunden

Nachtbusse: Zusätzliche, dritte Nachtbuslinie für Salzburg – Elixhausen(-Mödlham) – Obertrum – Seeham – Berndorf – Dorfbeuern – Nussdorf.

Die Kosten des Ausbaus des öffentlichen Verkehrs in Flachgau betragen rund sechs Millionen Euro. Davon trägt der Regionalverband 1,6 Millionen, das Land Salzburg den Rest.