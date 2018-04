Verletzte bei mehreren Radunfällen in Salzburg

Bei Radfahrern krachte es gleich mehrfach. (Themenbild) - © APA/Gindl/Archiv

Drei zum Teil Schwerverletzte forderten Radunfälle in der Nacht auf Sonntag und Sonntag in der Stadt Salzburg und in St. Gilgen (Flachgau). In Salzburg schimpfte ein Unfallbeteiligter auf eine Verletzte und ließ sie liegen.