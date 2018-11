Verletzte bei Pkw-Crash in Kaprun

In einer Querstraße wollte ein 70-jähriger Pkw-Lenker sein Fahrzeug wenden. Beim Rausfahren übersah der Pinzgauer dabei das herannahende Auto eines Oberösterreichers, der auf der Umfahrungsstraße in Richtung Kitzsteinhorn unterwegs war.

Die Feuerwehrleute banden den ausgelaufenen Treibstoff. /FF Kaprun ©

Zwei Autoinsassen verletzt

Nach der Kollision wurden der 52 Jahre alte Oberösterreicher und seine Beifahrerin mit Verletzungen in das Spital nach Zell am See transportiert, so die Polizei. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr Kaprun stand mit 18 Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz.