Eine 32-jährige Autofahrerin fuhr von Maishofen in Richtung Zell am See. Zeitgleich lenkte die 66-Jährige ihren Pkw in die Gegenrichtung – es kam aus noch unbekannten Gründen zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Pkw-Kollision in Maishofen

Dabei zog sich die 66-jährige Frau Verletzungen unbestimmten Grades zu, so die Polizei. Mit der Rettung wurde sie in das Krankenhaus Zell am See transportiert. Die 32 Jahre Frau blieb bei dem Unfall unverletzt.