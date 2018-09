Zeitungen spekulierten, dass es sich um ein weiteres Kapitel einer bereits seit Wochen dauernden Fehde zweier Roma-Familien in Zagreb handelt, die sich erst vor knapp zehn Tagen am helllichten Tag eine Schießerei vor einer Volksschule geliefert hatten. Die Polizei wollte sich dazu nicht äußern, sicherte aber die Wohngebäude der beiden Familien am Freitagabend mit zahlreichen Kräften ab.

(APA/dpa)