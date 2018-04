Verletzte bei Wohnungsbrand in Wiener Neustadt

Sechs Personen wurden ins Spital gebracht - © APA/Webpic

Bei einem Wohnungsbrand in Wiener Neustadt sind am Freitag sechs Personen, davon drei Kinder, mit Verletzungen ins Spital gebracht worden. Das Feuer war im ersten Stock eines Mehrparteienhauses ausgebrochen. Ein Vater und seine drei Kinder konnten sich aus der Wohnung in Sicherheit bringen, die Feuerwehr rettete ein Kind aus einer durch den Rauch gefährdeten Wohnung im Erdgeschoß.