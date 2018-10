Verletzte bei Rolltreppen-Einsturz vor CL-Spiel in Rom

Mehrere Menschen wurden verletzt. - © APA/AFP/Cecilia FABIANO

Beim Einsturz einer Rolltreppe im Zentrum Roms sind vor dem Champions-League-Spiel zwischen AS Rom und ZSKA Moskau (3:0, Anm.) Dutzende Menschen verletzt worden. Der Vorfall hätte sich am Dienstagabend in der Station Repubblica ereignet, teilte die Feuerwehr mit. Der Zivilschutz sprach von 20 Verletzten, darunter sei ein Schwerverletzter.