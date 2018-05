Leichtverletzte Person bei Gasaustritt in Salzburg-Itzling

Bei einem Gasaustritt in der Landeshauptstadt wurde am Donnerstag eine Frau leicht verletzt. Der Bereich um einen Supermarkt im Salzburger Stadtteil Itzling wurde großräumig abgesperrt, teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Im Lager des Geschäfts ist wegen eines Haarrisses an der Kupferleitung des Kühlsystems Gas ausgetreten – geistesgegenwärtig evakuierte der Filialleiter das Gebäude. Die Berufsfeuerwehr konnte das Leck rasch abdichten. Laut eines Mitarbeiters dürfte der Haarriss wegen Materialermüdung entstanden sein. Fremdverschulden schließt die Polizei demnach aus. Gasaustritt fordert eine Leichtverletzte Eine Mitarbeiterin klagte über Übelkeit und Kopfschmerzen. Sie wurde vom Roten Kreuz ins Landeskrankenhaus gebracht, so die Polizei. Nachdem für Personen keinerlei Gefahr mehr bestand, wurde der Geschäftsbetrieb wieder aufgenommen.