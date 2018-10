Verletzter 43-Jähriger in Taxenbach gefunden: Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet um Hinweise. (Symbolbild) - © Bilderbox

Mitten auf der Kitzlochklammstraße lag am Sonntagmorgen in Taxenbach (Pinzgau) ein verletzter 43-Jähriger. Der Mann wurde ins Spital gebracht. Da er in künstliches Koma versetzt werden musste, konnte er selbst noch nicht befragt werden. Die Polizei bittet in dem Fall nun um Hinweise.