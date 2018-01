Verletzter Andy Murray verpasst Australian Open

Andy Murray noch nicht vollständig wiederhergestellt - © APA (AFP)

Der frühere Tennis-Weltranglistenerste Andy Murray hat wegen seiner anhaltenden Hüftprobleme seine Teilnahme an den Australian Open abgesagt. “Leider werde ich heuer nicht in Melbourne spielen”, erklärte der Schotte am Donnerstag. “Ich werde in Kürze nach Hause fliegen, um alle Optionen zu haben.”