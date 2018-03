Verletzter Autolenker griff in Steiermark Sanitäter an

Der Deutsche war gegen 3.15 Uhr mit seinem Pkw in Pinggau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) in einer Sackgasse aus unbekannter Ursache gegen eine Hausmauer gekracht. Der Lenker wurde dabei leicht verletzt, am Wagen entstand Totalschaden. Der 31-Jährige stieg aus dem Wrack und klopfte an ein Fenster eines Wohnhauses. Zu diesem Zeitpunkt dürfte der Lenker einen Gegenstand aus Eisen in der Hand gehalten haben. Die Bewohner des Hauses fühlten sich bedroht und verständigten die Einsatzkräfte.

Dann ging der Unfalllenker zur Eingangstüre und klopfte mit dem Gegenstand gegen eine Glasscheibe. Als eine Ambulanz des Roten Kreuzes an der Unfallstelle eintraf und die beiden Sanitäter auf den Deutschen zugingen, besprühte der Mann sie augenblicklich mit Löschpulver aus seinem aus dem Wrack geholten Feuerlöscher. Die Sanitäter flüchteten in das Rettungsauto, während der außer Rand und Band geratene Mann sie weiter besprühte und auch das Fahrzeug mit Löschpulver eindeckte. Als der 31-Jährige noch zusätzlich mit einem rund 40 Zentimeter langen Eisenrohr die Retter bedrohte, fuhren sie in sichere Entfernung davon.

Vier mittlerweile eingetroffene Polizisten der Inspektionen Rohrbach an der Lafnitz und Vorau überwältigen den Randalierer. Anschließend wurde er zur Wundversorgung in das LKH Hartberg gebracht und danach wegen seines psychischen Zustandes in eine Nervenklinik.

Beide Rettungssanitäter mussten aufgrund von Atembeschwerden medizinisch behandelt werden. Die Polizeibeamten blieben unverletzt. Ein bei dem Deutschen durchgeführter Alkotest verlief negativ. Das Motiv des Ausrastens ist noch unklar.

