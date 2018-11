Der Verletzte wurde ins Landeskrankenhaus gebracht (Symbolbild). - © Bilderbox

Auf der Hallwanger Landesstraße (Flachgau) sind am Freitagabend zwei Autos zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung zur Mayrwiesstraße. Ein 44-Jähriger übersah beim Einfahren in die Kreuzung das Auto eines 57-Jährigen. Dieser wurde verletzt.