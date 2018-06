Verletzter bei Messerattacke in Salzburg

Der 19 Jahre alte Afghane kam am Nachmittag mit einer Bauchverletzung ins LKH und gab an, diese bei einem Fahrradsturz erlitten zu haben – begleitet wurde er dabei von einem Freund. Rasch stellten die Ärzte jedoch fest, dass die Bauchverletzung von einem Messerstich stammt. Deshalb wurde auch die Polizei gerufen.

Beleidigung als Grund für Messerattacke

Da sich der Freund des 19-Jährigen nicht nur verdächtig verhielt, sondern auch blutverschmierte Kleidung trug, wurde er von den Polizisten in die Mangel genommen. Der 22 Jahre alte Syrer gestand schließlich die Tat und gab an, seinen Freund mit einem Messer in den Bauch gestochen zu haben, weil dieser seine Familie beleidigt habe. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.