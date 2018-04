Verlorene Wette: Mann in Bangladesch inszeniert eigene Ermordung

S. hatte eine Summe von 150.000 Taka (knapp 1.500 Euro) zu zahlen, nachdem die Mannschaft von Bangladesch am 18. März gegen das indische Team verloren hatte. Der Mann, mit dem er gewettet hatte, hatte zuvor bei einer anderen Wette gegen Shikder verloren und ihm 40.000 Taka gezahlt. Doch das Geld gab der 28-Jährige aus, und bei der nachfolgenden Wette erhöhte er seinen Einsatz.

Inszenierter Mord, um Wettschulden zu entkommen

Als er verlor, schickte er seinem Wettpartner anonym ein Video mit seiner angeblichen Ermordung. Um diese zu inszenieren, beschmierte er seinen Körper mit rotem Fruchtsaft und ließ sich von einem Film-Maskenbilder schminken. Zwei Menschen tauchen in dem Video auf, die scheinbar seine Kehle durchschneiden.

Laut Polizei rief S. zudem seinen Bruder an und behauptete mit verstellter Stimme, die Leiche befinde sich in Chittagong, 200 Kilometer von der Hauptstadt Dhaka entfernt. Schockierte Verwandte und Polizisten suchten daraufhin die Leiche.

Maskenbildner und “Mordopfer” verhaftet

Auf die Spur des Betrügers kamen die Beamten über den Maskenbildner, den sie am vergangenen Samstag festnahmen. Tagsdarauf griffen sie den quicklebendigen 28-Jährigen auf. “Ich habe das gemacht, damit er sich das Geld nicht holt”, sagte der zerknirschte Wettverlierer. “Ich hatte nicht geahnt, wozu das führt.” In Bangladesch, wo das Wetten um Geld verboten ist, beteiligen sich immer mehr Menschen an verbotenen Cricket-Wetten.

(APA)