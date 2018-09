Vermeintlicher Gasaustritt bei Tankstelle fordert Feuerwehr in Stadt Salzburg

Zu einem vermeintlichen Gasaustritt wurde die Berufsfeuerwehr der Stadt Salzburg am Freitag gerufen. An einer Tankstelle hatte jemand einen verdächtigen Geruch bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Verletzt wurde laut Rot-Kreuz-Sprecherin Marie Schulz niemand. Laut Einsatzleiter der Feuerwehr, Andreas Reitsamer, handelte es sich um einen Defekt in der Kanalisation.

Bereits am gestrigen Donnerstag war die Feuerwehr zur selben Tankstelle gerufen worden, weil jemand Gasgeruch wahrgenommen hatte. Allerdings konnte man keinen Gasaustritt feststellen, schildert Reitsamer gegenüber SALZBURG24. Am Freitag sei man erneut alarmiert worden. Diesmal wurde das gesamte Gelände rund um die Tankstelle von Feuerwehr, Landeschemiker und dem Amt für öffentliche Ordnung überprüft. "Es dürfte sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen defekt in der hauseigenen Kanalisation gehandelt haben", erklärt Reitsamer anschließend. Falscher Gas-Alarm: Fehler behoben Der Fehler wurde nun behoben und damit wohl auch die Ursache für die Geruchsbelästigung. Kurz nach 16 Uhr konnte die Tankstelle dann wieder freigegeben werden. Verletzt wurde entgegen ersten Informationen niemand, bestätigt das Rote Kreuz. Auch laut Polizei ist bei dem Vorfall kein Gas ausgetreten.