Vermeintlicher Pädophiler nach TV-Beitrag verprügelt

Nach Ausstrahlung eines Fernsehbeitrags über einen angeblichen Pädophilen hat es in Bremen in Deutschland nach Polizei-Angaben einen Fall von “Lynchjustiz” gegeben. Mehrere Männer seien der Meinung gewesen, einen in dem TV-Bericht gefilmten Mann erkannt und darin auch Hinweise auf dessen Adresse bemerkt zu haben, teilten die Beamten am Mittwoch mit.