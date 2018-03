Vermisste bei Suchaktion in Seekirchen überfahren: Taxler angeklagt

Dem Unfall am 31. Mai 2017 um etwa 23.00 Uhr war ein Beziehungsstreit zwischen der Frau und ihrem Lebensgefährten vorausgegangen. Die 52-Jährige verließ daraufhin das Haus. Ihr Partner folgte ihr und fand sie am Rand einer Straße sitzend. Als er ihr nachkommen wollte, sei sie in die angrenzende Wiese gerannt, informierte am Freitag der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Marcus Neher. Die Mutter der Frau, die sich Sorgen um ihre Tochter machte und befürchtete, dass sie sich etwas antun könnte, verständigte ihrerseits einen Taxifahrer, mit dem sie zu dieser Wiese fuhr.

Seekirchen: Frau am Oberkörper überrollt

Der Taxler befuhr dann diese Fläche und suchte sie in Schlangenlinie ab. Laut Strafantrag verwendete er dabei aber offenbar das Fernlicht und leuchtete deshalb den Nahbereich vor dem Fahrzeug nicht ausreichend aus. Dabei dürfte der Mann die 52-Jährige im bis zu 45 Zentimeter hohen Gras nicht gesehen haben. Die Frau wurde mit dem rechten Vorderrad im Bereich des Brustkorbes überrollt und starb an innerer Verblutung.

Ermittlungen gegen Lebensgefährten eingestellt

Ermittelt wurde zunächst auch gegen den Lebensgefährten, und zwar wegen fahrlässiger Tötung und unterlassener Hilfeleistung. Der Tötungsvorwurf fiel weg, weil die Reifenspuren eindeutig vom Taxi stammten. Und auch der Vorwurf der unterlassenen Hilfeleistung kam nicht zum Tragen, weil die Frau bereits keine Lebenszeichen mehr von sich gab, als er sie fand.

Gegen den Taxifahrer erhob die Staatsanwaltschaft hingegen Anklage. Das Landesgericht hat die Hauptverhandlung gegen ihn bereits für den 16. April anberaumt.

(APA)