Vermisster Lungauer Angler in Murau tot aufgefunden

Laut Polizeisprecher Leo Josefus wurden die Beamten gegen 9 Uhr morgens alarmiert. Zwei Mitarbeiter hatten am Boden des Kraftwerks im Bezirk Murau eine Leiche entdeckt. “Die Erhebungen haben anschließend ergeben, dass es sich um den 73-jährigen Vermissten aus dem Lungau handelt”, erklärt Josefus.

Vermisster Lungauer tot geborgen

Der Tote wurde anschließend geborgen, die zuständige Staatsanwältin habe eine Obduktion in Graz angeordnet. Laut “SN”-Informationen befindet sich das Kraftwerk mehr als 25 Kilometer von jener Stelle entfernt, an der der Mann in Tamsweg in die Mur gestürzt sein dürfte.

Suchaktion nach Angler abgebrochen

Die Wasserrettung hatte seit dem 26. August intensiv nach dem Mann gesucht, am Wochenende wurde die Suche aber wegen der starken Regenfälle abgebrochen. Seine Lebensgefährtin hatte die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem der Mann nicht vom Fischen zurückgekehrt war.