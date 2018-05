Vermisster Taucher tot geborgen

Der Vermisste, ein 41-jähriger Russe, soll dem Vernehmen nach mit einem Unterwasser-Scooter getaucht haben, als er verschwand. Laut Polizei war er mit mehreren Begleitern unterwegs, die kurz nach 14.00 Uhr Alarm schlugen, als er nicht mehr an die Oberfläche kam. Die Suche musste am 20. April abgebrochen werden. In den folgenden Tagen verhinderte starker Wellengang am Attersee die Suche der Helfer.

Wasserretter bergen vermissten Taucher

Am Samstag unternahmen Taucher der Wasserrettung Unterach am Attersee, Nussdorf am Attersee und Salzburg einen erneuten Versuch. Mithilfe einer Unterwasserkamera und zwei Booten gelang es den Helfern, den Taucher zu finden. Gegen 0.40 Uhr konnte der Mann geborgen werden. Er wurde im Bereich der Tauchstelle “Ofen” in Unterroith an Land gebracht.

Tückische Stellen im Attersee

Für denselben Tauchplatz wurde zwischenzeitlich ein behördlich verordnetes Tauchverbot erlassen. Der Attersee ist ein bei Tauchern sehr beliebtes Revier, manche Bereiche gelten allerdings als tückisch. Jedes Jahr kommt es zu schweren Unfällen, oft auch mit Toten.

(SALZBURG24/APA)