Vermisster Tiroler Wanderer in Vorarlberg tot aufgefunden

Ein 61-jähriger Tiroler Bergsteiger, der am Dienstag von einer Wanderung in Vorarlberg nicht zurückkehrte, ist am Freitag nach tagelanger Suche tot aufgefunden worden. Die Leiche des Mannes sei am Nachmittag entdeckt und geborgen worden, informierte die Vorarlberger Polizei am Freitagabend. An der Suchaktion nach dem Vermissten hatte sich ein Großaufgebot an Einsatzkräften beteiligt.