Vermummte Jugendliche brechen in Schule in Ebensee ein

Die beiden Jugendlichen drangen in das Schulgebäude ein. (Symbolbild) - © Bilderbox

Mit Sturmmasken vermummt sind in der Nacht auf Sonntag ein 16-Jähriger und ein 18-Jähriger in eine Schule in Ebensee (Bez. Gmunden) in Oberösterreich eingebrochen. Zeugen hatten die beiden beobachtet. Wie weitere Ermittlungen zeigten, sollen die beiden in mehrere Straftaten verwickelt sein.