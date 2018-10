Vermutlich älteste Frau der Welt feierte 118. Geburtstag

Zur Feier des Tages spielte "Mamá Julia" auf dem Charango - © APA (AFP)

Die älteste Frau Boliviens und vermutlich der Welt ist am Freitag 118 Jahre alt geworden. Wie die Behörden des Andenlandes mitteilten, erfreut sich Julia Flores Colque guter Gesundheit und ist auch geistig klar. Geboren wurde “Mamá Julia”, wie sie allgemein genannt wird, am 26. Oktober 1900 in der Bergbauregion Potosí im bolivianischen Süden.