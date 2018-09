Vermutlich letztes Video von Daniel Küblböck aufgetaucht

Am Sonntag vor einer Woche ist Küblböck nach Angaben des Anbieters Aida Cruises während einer Kreuzfahrt von Hamburg nach New York bei Neufundland über Bord gegangen. Suizidabsicht gilt als wahrscheinlich. Am Montag stellte die kanadische Küstenwache die Suche nach dem 33-Jährigen ein.

Küblböck: Vater bedankt sich für Anteilnahme

Der Vater des Künstlers bedankte sich danach auf dessen Webseite “für die unglaubliche Anteilnahme”: “Die netten Worte vieler Wegbegleiter rühren uns sehr.”

Video soll letzte Minuten zeigen

Nun soll ein Video von den letzten Minuten des Sängers aufgetaucht sein. Wie die „Bild“ berichtet, soll darin zu sehen, wie ein Mann über die Reling klettere und ins Meer stürze. Es soll sich um Daniel Küblböck handeln. Eine Bestätigung gibt es nicht. Die kanadische Polizei habe die Aufnahmen beschlagnahmt. Nicht einmal Küblböcks Familie dürfe sie derzeit sehen, heißt es in der “Bild”.