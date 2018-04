Verschärfungen im Fremdenrecht vom Ministerrat beschlossen

Kurz und Strache wollen Asyl-Missbrauch bekämpfen - © APA

Die Bundesregierung hat am Mittwoch weitere Verschärfungen im Fremdenrecht beschlossen. So sollen künftig die Behörden Einsicht in die Handys von Flüchtlingen erhalten, um etwa Angaben über die Reiseroute prüfen zu können. Wenn die Flüchtlinge Geld mit sich führen, sollen bis zu 840 Euro als Verfahrensbeitrag eingezogen werden. Auch jugendliche Straftäter sollen künftig abgeschoben werden.