Verstappen dominierte Formel-1-Trainingsauftakt in Mexiko

Verstappen fuhr die mit Abstand schnellste Runde - © APA (AFP)

Vorjahressieger Max Verstappen hat den Trainingsauftakt zum möglicherweise titelentscheidenden Formel-1-Rennen in Mexiko-Stadt dominiert. Der 21 Jahre alte Niederländer fuhr am Freitag auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez die mit Abstand schnellste Runde. Verstappen verwies in 1:16,656 Minuten seinen Teamkollegen Daniel Ricciardo auf den zweiten Platz (+0,483).