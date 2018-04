Barbara Bush wurde 92 Jahre alt - © APA (AFP/Getty)

Die verstorbene frühere First Lady Barbara Bush wird am Samstag im US-Bundesstaat Texas beigesetzt. An der Trauerzeremonie in der Großstadt Houston wird neben der Familie unter anderem First Lady Melania Trump teilnehmen, nicht aber US-Präsident Donald Trump. Erwartet wird zudem Trumps Vorgänger Barack Obama mit seiner Ehefrau Michelle.