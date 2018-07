Versuchte Vergewaltigung in Tirol: 20-Jähriger festgenommen

Der Afghane soll seine Ex-Freundin unsittlich berührt haben - © APA

Ein 20-jähriger Afghane ist nach einer mutmaßlichen, versuchten Vergewaltigung in Tirol festgenommen worden. Laut Polizei soll der Mann in der Nacht auf Dienstag in einer Gemeinde im Bezirk Innsbruck-Land seine ehemalige Freundin am Boden gehalten, gewürgt und unsittlich berührt haben. Zudem soll er die Einheimische mehrmals mit dem Umbringen bedroht haben.