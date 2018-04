Versuchter Autodiebstahl: Mann setzt sich in unversperrte Autos

Ein kurioser Autodiebstahl wurde im Pinzgau verhindert. - © APA/HELMUT FOHRINGER/Symbolbild

Zu einem kuriosen Zwischenfall ist es am Montag in Maria Alm (Pinzgau) gekommen. Ein 25-Jähriger setzte sich innerhalb kurzer Zeit gleich in zwei unversperrte Autos und versuchte diese zu stehlen. Die Besitzer verfolgten ihn, bis die Polizei den Mann festnehmen konnte.