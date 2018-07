Versuchter Raub: Polizei nimmt Frauen in Saalfelden fest

Die Polizei nahm die beiden Frauen fest. (Symbolbild) - © APA/BARBARA GINDL

Die Polizei hat am Samstag in Saalfelden (Pinzgau) zwei Bettlerinnen festgenommen, die kurz zuvor eine Pensionistin und deren Heimhelferin mit einem Messer bedroht haben sollen, um an Geld zu kommen. Die beiden stritten den Vorwurf ab. Die vermeintliche Tatwaffe wurde bisher nicht gefunden. Beide Frauen wurden in die Justizanstalt Salzburg gebracht.