Versuchter Totschlag in Bischofswiesen: 25-Jähriger verletzt Kontrahenten schwer

Der 25-Jährige wurde verhaftet. (Symbolbild)

Wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Bischofswiesen (Lkr. BGL) ermittelt die Kriminalpolizei Traunstein. Am Freitagabend ist in einer therapeutischen Einrichtung ein Streit zwischen zwei Bewohnern eskaliert. Auch ein Mitarbeiter wurde verletzt. Ein Mann wurde festgenommen.