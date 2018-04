Verwirrte Geisterfahrerin in Wohnmobil auf A1 gestoppt

Polizeistreifen aus Salzburg und Oberösterreich waren am Dienstag auf der A1 wegen einer Geisterfahrer-Meldung im Einsatz. Bei Mondsee konnten die Salzburger Beamten eine 77-Jährige stoppen. Sie war mit ihrem Wohnmobil gegen die Fahrtrichtung unterwegs gewesen.

Salzburgerin nach Geisterfahrt verwirrt

Am Wohnmobil waren zudem keine Kennzeichentafeln angebracht, berichtete die oberösterreichische Polizei in einer Aussendung, lediglich an der Heckscheibe habe ein Kartonstück mit Aufschrift “Wechselkennzeichen S-…” geklebt. Die Salzburgerin habe des Weiteren sehr verwirrt gewirkt, heißt es darin weiter. Sie habe angegeben, nicht bemerkt zu haben, dass sie auf der Autobahn unterwegs sei, sondern in der Nähe von Ungarn. Sie habe nur kurz zur nächsten Bank fahren wollen. Fahrzeuglenker, die sie angeblinkt und angehupt hätten, habe sie als sehr unfreundlich eingeschätzt.

Tierrettung holt Hund auf A1 ab

Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Tierrettung holte ihren Hund ab.