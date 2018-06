Verwirrung um Wiener Moscheen

Ob die Moschee offen oder geschlossen ist, sorgt für Verwirrung. (Symbolbild) - © APA/ROLAND SCHLAGER

Die per Bescheid geschlossenen Moscheen der Arabischen Kultusgemeinde bleiben geschlossen, hat das Kultusamt am Mittwoch gegenüber der APA erklärt. “Die Sachlage ist unverändert”, so eine Sprecherin. Laut einem Bericht des Online-“Standard” hätten die früher von der Arabischen Kultusgemeinde betriebenen Gebetshäuser den Betrieb wieder aufgenommen.