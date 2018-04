Sebastian Vettel gewann Rennen (relativ) ungefährdet - © APA (AFP)

Sebastian Vettel hat auch das zweite Rennen dieser Formel-1-Saison gewonnen. Der Ferrari-Pilot, der schon den Auftakt in Melbourne für sich entschieden hatte, gewann am Sonntag den GP von Bahrain in Sakhir vor dem Mercedes-Duo Valtteri Bottas und Lewis Hamilton. Vettel wehrte dabei den Schlussangriff von Bottas knapp ab.