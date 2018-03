Vettel startete mit einem vollen Erfolg ins neue Formel-1-Jahr - © APA (AFP)

Ferrari-Star Sebastian Vettel hat am Sonntag den ersten Formel-1-Grand-Prix des Jahres gewonnen. Der 30-jährige Deutsche siegte in Melbourne vor Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes sowie seinem finnischen Teamkollegen Kimi Räikkönen. Der Australier Daniel Ricciardo landete in seinem Heimrennen als bester Red-Bull-Pilot auf Platz vier, der Niederländer Max Verstappen wurde Sechster.