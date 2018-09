VGT demonstriert vor Regierungsgebäude gegen Gatterjagd

Protest gegen Gatterjagd. - © VGT

Vor dem Amt der Salzburger Landesregierung hat der VGT (Verein gegen Tierfabriken) Montagmittag eine Demonstration abgehalten. Damit wolle man Landesrat Josef Schwaiger an sein Versprechen erinnern, das Jagdgatter in Salzburg abzuschaffen, so der Tierschutzverein.