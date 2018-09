vida-Chef Hebenstreit bestreitet Fachkräftemangel

Gute Unternehmen hätten auch gute Arbeitskräfte, so Hebenstreit - © APA (Archiv)

Nach Ansicht von vida-Chef Roman Hebenstreit sind Lehrlings- und Fachkräftemangel in Österreich nicht existent – sie würden von der Wirtschaft lediglich “herbeigejammert”, erklärte der Vorsitzende der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft am Dienstag in einer Aussendung. Tatsächlich gehe es der Wirtschaft darum, mit Hilfe ausländischer Arbeitskräfte die Löhne in Österreich zu drücken.