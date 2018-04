Video zeigt brutale Hai-Attacke in Australien

Zwar seien Haie eine “gelegentliche Realität”, die aktuellen Umstände seien aber “sehr ungewöhnlich und beunruhigend”, hieß es. Am Montag war zunächst ein Surfer nahe Gracetown im Südwesten des Landes von einem Hai angefallen worden. Er zog sich Verletzungen an den Beinen zu. Der in der Nähe stattfindende Surf-Wettbewerb, der im Rahmen der World Surf League Championship Tour ausgetragen wird, wurde daraufhin kurzzeitig unterbrochen. Später wurde ein zweiter Surfer, bei dem es sich Medienberichten zufolge um einen Dänen handeln soll, in der Gegend von einem Hai am Bein verletzt. Ein Video des australischen Senders 7news zeigt eine der Attacken.

Surfer Alex Travaglini has told 7 News how he escaped the jaws of a shark in Gracetown, Western Australia. “I felt something grab me…it bit my left leg…and, yeah…the struggle began.” https://t.co/NIm6yliSMb @CuttsJordan #7News pic.twitter.com/XRabsKAjTC — 7 News Adelaide (@7NewsAdelaide) 19. April 2018

Verschiedene Teilnehmer des Wettbewerbs äußerten nach den Vorfällen in sozialen Netzwerken ihren Unmut. Sie fühlten sich nicht wohl, in der Nähe der Orte anzutreten, wo sich die Hai-Attacken ereigneten, schrieben sie.

(APA)