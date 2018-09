Videobeweis ab 2019/20 in der Champions League im Einsatz

Die Champions League wagt sich an den Videobeweis - © APA (AFP)

Der Videobeweis wird ab der Saison 2019/20 in der Fußball-Champions-League zum Einsatz kommen. Wie die UEFA am Donnerstag bekannt gab, wurde die Einführung ab der kommenden Saison im Rahmen einer Sitzung des Exekutivkomitees am Donnerstag fixiert. Geplant werde, dass auch bei der EM 2020 und der Europa League ab 2020/21 auf den Videobeweis gesetzt wird, hieß es in einem Statement.