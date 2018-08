Viel Applaus für “Kommt ein Pferd in die Bar”

Samuel Finzi als Dov Grinstein - © APA

Viel Applaus für die beiden Darsteller Samuel Finzi und Mavie Hörbiger sowie für Regisseur Dusan David Parizek und ein von Finzi am Klavier intoniertes “Let it be”-Ständchen für Autor David Grossman gab es heute am Ende der heutigen Premiere der dritten Schauspiel-Neuproduktion der Salzburger Festspiele. Parizek hatte Grossmans Roman “Kommt ein Pferd in die Bar” auf die Bühne gebracht.