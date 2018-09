Viel Mittelmaß bei ÖAMTC-Winterreifentest

Es wurden zwei verschiedene Dimensionen getestet. In der Reifendimension 175/65 R14 T lagen acht der zwölf getesten Produkte im Mittelfeld – zwei schnitten besonders gut ab, zwei hingegen sehr schlecht, informierte der Mobilitätsclub am Montag in einer Aussendung. “Im breiten Mittelfeld, das sich aus acht Modellen zusammensetzt, sind sowohl Premium- als auch Marken aus dem mittleren und unteren Preissegment zu finden”, sagte Stix. Mit dem Continental WinterContact TS860 und dem Dunlop Winter Response 2 schnitten im aktuellen Test zwei “Premiumprodukte” am besten ab.

Am unteren Ende des Feldes findet sich mit dem Semperit Master-Grip 2 ein Winterreifen, der auf trockener Fahrbahn – die ja auch im Winter immer wieder vorkommt – nur eine schwache Leistung biete. Noch schlechter wurde der Nankang Snow SV-3 bewertet, der sowohl auf nasser Fahrbahn als auch auf Schnee durchfiel. “Auf Schnee ist das Bremsen mit diesem Reifen schon schwierig, die Seitenführung ist sehr schwach und durch die geringe Traktion ist das Anfahren selbst bei geringen Steigungen erheblich eingeschränkt”, kritisierte Stix.

In der Dimension 205/55 R16 H zeigte sich ein ähnliches Bild. “Auch hier sind Continental und Dunlop ganz vorne, dazu kommt der Goodyear UltraGrip 9, erläuterte Stix. Die Eigenschaften dieses Trios seien sehr ausgewogen und würden sich nur in Nuancen unterscheiden.

Das Mittelfeld, bestehend aus elf Modellen, führt der Kleber Krisalp HP 3 und beinhaltet auch bekannte Namen wie Michelin, Bridgestone und Pirelli. Semperit, schon in der kleineren Dimension im hinteren Feld zu finden, sei auch bei den 205ern schwach. Schlusslicht ist mit dem Laufenn I FIT LW31 ein Reifen der relativ neuen Zweitmarke von Hankook.

