Viel Programm bei den Salzkammergut Festwochen

Literaturschwerpunkt ist Michael Köhlmeier gewidmet - © APA (dpa)

In der diesjährigen, 32. Auflage der Salzkammergut Festwochen Gmunden steht an jedem Tag der Sommersaison zumindest eine Veranstaltung auf dem Programm. Insgesamt sind es rund 50 aus sechs Sparten an 25 – drei sind neu dazugekommen – Spielstätten in der Region zwischen dem 12. Juli und dem 29. August. Das stellte Intendantin Jutta Skokan bei der Programmpräsentation am Freitag in Linz in Aussicht.