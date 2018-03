Viele Ideen rund um “Volksfronten” beim “steirischen herbst”

Degots Konzept sieht eine "große Ausstellung" vor - © APA

Einen ersten Ausblick auf den steirischen herbst hat die neue Intendantin Ekaterina Degot am Mittwoch in Graz gegeben. Sie präsentierte nicht nur ein umfangreiches Team, sondern stellte auch ihr Konzept vor: “Was Sie am Ende im herbst sehen, wird etwas, das wir als große Ausstellung verstehen”, meinte Degot.