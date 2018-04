Mehr als 20 Verletzte nach U-Bahn-Unfall in Duisburg

Der Unfall passierte in einem Tunnel - © APA (dpa)

Beim Zusammenstoß von zwei U-Bahnen in Duisburg sind mehr als 20 Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Eine Bahn sei am Dienstagnachmittag im Tunnel auf eine andere aufgefahren, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot an der Unfallstelle im Stadtteil Meiderich im Einsatz. Die Ursache ist unklar, Polizei und ein Sachverständiger untersuchen die Unglücksstelle.